«وول مارت» توسع تغطية الإجهاض للموظفات الأمريكيات

قررت شركة وول مارت العملاقة للبيع بالتجزئة توسيع تغطية السفر والإجهاض لموظفاتها الأمريكيات، بأثر فوري.



ونقلت شبكة "سي ان بي سي" عن مذكرة داخلية أرسلت للموظفين أن خطط الرعاية الصحية في وول مارت سوف تغطي الإجهاض "حال وجود خطر صحي على الأم أو حدوث اغتصاب أو زنا المحارم أو الحمل خارج الرحم أو الإجهاض أو افتقار الجنين إلى مقومات البقاء".



وأوضح خطاب البريد الإلكتروني الذي أرسلته دونا موريس رئيسة قسم شؤون الموظفين في وول مارت إن الموظفات وأفراد عائلاتهن الذين يتمتعون بالتأمين من وول مارت، سيحصلن على نفقات السفر، إذا كن لا يستطعن الوصول إلى إجهاض قانوني في نطاق 100 ميل (160 كيلومترا) من مكان إقامتهن.



يذكر أن وول مارت هي أكبر صاحب عمل خاص في الولايات المتحدة حيث يعمل بها حوالي 6ر1 مليون موظف.