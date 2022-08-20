مصرع عامل اعتدى عليه 3 أشخاص بالشوم في قنا

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لقي عامل بمغسلة سيارات مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم ،السبت، بعد قيام 3 أشخاص بضربه بالشوم بمنطقة المنشية بوسط مدينة قنا ، وأشارت التحريات الأولية إلي وجود خصومة ثأرية بين المجني عليه وآخرين.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور قسم قنا، يفيد بقيام 3 أشخاص مجهولين بالتعدي علي عامل بمغسلة سيارات بالضرب بالعصي والشوم مما أدى إلى وفاته.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين مصرع مؤمن راجح علي 20 سنة من قرية دنفيق بمركز نقادة، وتم نقله لمشرحة مستشفى قنا العام.

وكشفت التحريات الأولية إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه وآخرين وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف تفاصيل الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.