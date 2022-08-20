فيريرا يجتمع بـ زيزو في مران الزمالك قبل مواجهة الاتحاد

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الوسط ،على هامش تدريب اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقبل في الدوري.

وشهدت الجلسة منح المدير الفني مجموعة من التعليمات لـ"زيزو" قبل انطلاق المران، وشرح بعض المواقف الفنية للاعب التي حدثت خلال مباراة فاركو الأخيرة في الدوري، والتي فاز فيها الأبيض بهدف دون رد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.