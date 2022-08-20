7 ميداليات مصرية في بطولة العالم للمواي تاي بماليزيا

نجح المنتخب المصري للمواي تاي ي حصد 7 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا في كوالالمبور خلال الفترة من 9 إلى 21 أغسطس الجاري.

وفاز المنتخب الوطني بواقع ميدالية ذهبية و 2 ميدالية فضية و 4 ميداليات برونزية، حيث فاز زكريا وليد زكريا في مباراته ضد لاعب كازخستان أمير إسلام في وزن 81 كم بالميدالية الذهبية وكانت الميدالية الفضية من نصيب نادية رجب بعد الخسارة من التايلاندية نيرشا تنجتشيو في وزن 42 كم، وحصدت أيضا جومانا وليد زكريا على الميدالية البرونزية بعد الخسارة من الروسية انسيسا شركوفا في وزن 56 كم.

وضمن باقي الميداليات توج كلًا من أرسلان وائل و سما إبراهيم و ميرت أحمد ورانيا الرمالي بالميداليات البرونزية وذلك بعد انتهاء مشاركتهم عند الدور نصف النهائي ببطولة العالم.

وأشاد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، بنتائج البعثة المصرية خلال منافسات بطولة العالم والتي تعد المرة الأولى التي يشارك فيها الفراعنة رسميا في بطولة العالم للبراعم والناشئين والشباب.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أن اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم من أجل تمثيل مصر بالشكل المشرف وسعيهم الدائم إلى رفع اسم مصر عاليا ضمن الدول المنافسة.

وتضم بعثة الفراعنة 11 فردًا وهم : محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي رئيس البعثة ووليد زكريا شرف مدرب وأيمن الحمصاني مدرب فيما ضمت قائمة اللاعبين رسلان وائل وسما إبراهيم ونادية رجب وعبد الرحمن عادل وزكريا وليد ورانيا المالي فيما سافر على نفقته الشخصين اللاعبان ميريت أحمد وجومانا وليد.