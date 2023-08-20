تشيلسي بالقوة الضاربة أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشليسي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق وست هام يونايتد نظيره تشيلسي على ملعب لندن الأوليمبي، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي لمواجهة اليوم كما يلي:

روبرت سانشيز في حراسة المرمى

الدفاع: تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.

خط الوسط: مالو جوستو، إينزو، كونور جالاجير، بن تشيلويل

الهجوم: سترلينج، تشوكويميكا، نيكولاس جاكسون.