 سياسي بارز بأكبر تكتل معارض بألمانيا: يجب منح النمو الاقتصادي الأولوية القصوى - بوابة الشروق
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سياسي بارز بأكبر تكتل معارض بألمانيا: يجب منح النمو الاقتصادي الأولوية القصوى

د ب أ
نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 9:38 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 9:38 ص
صرح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وهو أكبر تكتل معارض بألمانيا حاليا، بأنه يتعين على الأوساط السياسية منح النمو الاقتصادي بألمانيا الأولوية القصوى.

وقال ينس شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا بحاجة لتحول على مستوى السياسة الاقتصادية. يجب أن تكون الأولوية للنمو. ويجب أن يتراجع أي شيء آخر".

وتابع السياسي الألماني البارز: "ضريبة الكهرباء يجب أن تنخفض على الفور، الاستثمارات بحاجة للإسراع من الإهلاك"، وأكد أنه من خلال النمو فقط سيمكن لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بوصفها بلد يرتفع فيها أعداد المسنين ، ضمان الرخاء وتمويل المعاشات والرعاية، وقال: "كما يتعين علينا أيضا الحد من البيروقراطية بشكل جدي".

وأشار شبان إلى أن المشكلة الكبيرة لأي شخص عامل حاليا هي العبء الكبير من الضرائب والرسوم، وقال: "اشتراكات التأمين الصحي وتأمين الرعاية ترتفع، المعاشات تصير أكثر تكلفة دائما، والبطالة تزداد"، ودعا لتخفيف عبء الضرائب والرسوم عن المواطنين.

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