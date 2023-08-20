يتوجه الناخبون في جواتيمالا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث ينظر إلى برناردو أريفالو على أنه الأوفر حظا بالفوز بالمنصب.

وتطمح سيدة البلاد الأولى السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة ساندرا توريز إلى الفوز بالمنصب، ولكن أريفالو يتفوق عليها بوضوح فى استطلاعات الرأى حيث يخوض الانتخابات بخطة ترمى إلى محاربة الفساد ومواجهة تراجع الديمقراطية في هذه الدولة، وهى أكبر دول أمريكا الوسطى من حيث تعداد السكان.

وتم توجيه الدعوة إلى 4ر9 مليون ناخب للمشاركة فى الانتخابات ، حيث من المقرر أن تبدأ عملية التصويت الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى، على أن يتم إغلاق أبواب مراكز الاقتراع الساعة السادسة مساء/ الثانية عشرة بتوقيت جرينتش.