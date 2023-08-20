يعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ضوابط رحلات موسم العمرة الجديدة 1445 هجريا، خلال الساعات القليلة المقبلة، مع نشر الضوابط في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الرحلات منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفق مصادر بغرفة شركات السياحة.

وأكدت المصادر في تصريحات صحفية لـ"الشروق"، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استجاب لطلبات شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، ووافق على بدء الرحلات لهذا العام مبكرا، بعدما أقر وزير السياحة والآثار جاهزية قطاع شركات السياحة لبدء رحلات العمرة.

وقالت المصادر، إن الوزير وافق على اعتماد ضوابط رحلات العمرة للموسم الجديد، وأنه سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تنطلق أولى الرحلات منتصف سبتمبرالمقبل، موضحة أن إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة لشركات السياحة المنظمة للرحلات ستبدأ فور إعلان الضوابط.

وأضافت المصادر، أن أولى رحلات العمرة لهذا العام بالنسبة للمصريين تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء شركات السياحة من عمليات توثيق عقود وكالات العمرة، مشيرة إلى أن الضوابط سمحت لكل شركة سياحة بالتعاقد مع وكيل سعودي واحد في إصدار التأشيرات، مع إلغاء العمل بتأشيرة العمرة الافتراضية الافتراضية B2C.

وناشدت شركات السياحة وزير السياحة والآثار، ضرورة التوصية لدى مجلس الوزراء بضرورة صدور قرار رسمي بانطلاق رحلات العمرة خلال شهر سبتمبر المقبل فور إقرار واعتماد الضوابط الخاصة بموسم العمرة الجديد، والذي بدأ فعليا منذ بداية العام الهجري الجديد 1445، حيث فتحت المملكة العربية السعودية أبوابها للمعتمرين الراغبين في أداء مناسك العمرة مع بداية شهر المحرم.

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أعطت الضوء الأخضر لشركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات السياحة الدينية "الحج والعمرة" في بدء الترويج رسميا لبرامج رحلات العمرة؛ استعدادا لانطلاق الموسم خلال الأسابيع القليلة القادمة في سبتمبر المقبل.

ومن جهته، قال وجيه القطان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام اعتمدت نظام السقف المفتوح في منح التأشيرات، بما يعني منح شركات السياحة المنظمة أي عدد من تأشيرات العمرة التي تريدها، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة المنافسة وتجويد الخدمات المقدمة للمعتمر مع تخفيض أسعار برامج العمرة.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن إقبال المواطنين على حجز رحلات العمرة محدود إلى الآن، مرجعا ذلك إلى أن تلك الفترة من العام تٌمثل بداية موسم، فضلا عن أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن حتى الآن عن الضوابط المنظمة لموسم العمرة لعام 1445 هجريا، وهو ما جعل غالبية شركات السياحة ترجئ الإعلان عن برامجها لحين الإعلان عن الضوابط رسميا.

وذكر أنه وفقا لتأكيدات اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار فإن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة جاهزة وموجودة لدى وزير السياحة؛ لدراستها وإقرارها، ما يشير إلى أنها ستعتمد خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أنه وفقا لتلك المؤشرات فإنه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات العمرة لهذا العام خلال النصف الأول من الشهر المقبل.

ولفت عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي تتراوح مدتها ما بين 12 إلى 15 يوما لن تقل عن 27 ألف جنيه، موضحا أن أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم قد تصل إلى 50 ألف جنيه.

وتشترط الضوابط الجديدة للعمرة ضرورة تعاقد كل شركة منظمة للعمرة مع وكالة سعودية معتمدة، وذلك بعد أن طالبت العديد من شركات السياحة إلغاء هذا الشرط، كما تضع الضوابط جدول زمني لعملية توقيع عقود وكالات العمرة، فضلا عن موعد بدء الرحلات.