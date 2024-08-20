حماس عن مفاوضات وقف إطلاق النار: 4 نقاط لن نقبل أي اتفاق يخلو منها

قال المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النونو، إن الحركة ملتزمة بالمقترح الذي وافقت عليه في 2 يوليو الماضي بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن أي نقاط أو اشتراطات جديدة تضرب هذا الاتفاق فالحركة غير معنية ولا تلتزم بها.

وأشار إلى أن حماس لا يمكن أن توافق على أي اتفاق لا يقود إلى أربع نقاط، وهي وقف دائم لإطلاق النار، والانحساب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، والإعمار وإنهاء الحصار، وصفقة تبادل الأسرى.

ولفت إلى أن الاحتلال عندما يضع بنودًا تضرب هذه القضايا، فالحركة بدورها لا يمكن أن توافق عليها، موضحًا أن حماس ليست جزءًا من جولات الحوار التي تمّت مؤخرا.

ونوه بأن الحركة كانت قد تسلمت مقترحًا ووافقت عليه، كان قد قدِّم من الوسطاء بموافقة أمريكية، موضحًا أن الاحتلال هو الذي لم يقبل بهذا المقترح.

وشدد على أن الطرف الذي يتوجب أن يتم الضغط عليه هو الاحتلال، الذي يرتكب المجازر ويشن حرب إبادة جماعية، مؤكدا أن المجتمع الدولي عليه أن يضغط على الاحتلال في هذا الإطار.

وكانت حماس قد قالت إنها تابعت باستغرابٍ واستهجان شديدين، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي ادعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من دعوة وزير خارجيته أنتوني بلينكن للحركة للقبول بالمقترح الأخير.

وقالت إن تصريحات بايدن وبلينكن هي ادعاءات مضلّلة، ولا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على الوصول إلى وقفٍ للعدوان، وتأتي في إطار الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال والشراكة الكاملة في العدوان وحرب الإبادة على المدنيين العزل في قطاع غزة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن ما تم عرْضه مؤخراً على الحركة، يشكل انقلاباً على ما وصلت إليه الأطراف في الثاني من يوليو الماضي، والمرتكز على إعلان بايدن نفسه في (31 مايو)، وقرار مجلس الأمن رقم 2735 (11 يونيو)، وهو ما يُعَدّ استجابة ورضوخاً أمريكياً لشروط رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع غزة.