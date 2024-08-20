البحيرة: النزول بدرجات القبول بالثانوي العام إلى 220 درجة

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2025 م للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة؛ ليكون 220 درجة بالمرحلةالثالثة والأخيرة، في المدارس التي بها أماكن شاغرة على مستوى المحافظة لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي واستكمال الأعداد المطلوبة.

وتمت الموافقة على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على حد أدنى 170 درجة؛ حرصا على مستقبل الطلاب وبما لا يخالف القرار

ومن جانبه، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.