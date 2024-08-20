كشف ملابسات فيديو سرقة دراجة نارية من شخص بالنزهة

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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيسبوك" متضمنًا تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة شرق محافظة القاهرة.

وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم وهم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بحوزة أحدهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك " وإعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات المُستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة- وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهم بالسرقة.