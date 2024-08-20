إحباط تهريب 200 ألف قرص كبتاجون بقيمة 240 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب حوالى 200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون لخارج البلاد بقيمة 240 مليون جنيه تقريبا.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ وجهات الوزارة المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 12 عنصر إجرامى لـ5 منهم معلومات جنائية، أحدهم سبق إتهامه في 7 قضايا ومحبوس حاليًا لقضاء عقوبة على ذمة إحدى قضايا الإتجار بالمخدرات وجميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية، بمحاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر إلى خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من عناصر التشكيل «سيدات» أثناء إنهاء إجراءات سفرهن على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهن 19 كيلو جرام لعقار الكبتاجون المخدر مخبأة بمخبىء سرى داخل الكراسى المتحركة الخاصة بهن وكذا طيات ملابسهن، كما تم ضبط باقى عناصر التشكيل، وبحوزتهم 100 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر وكمية من الأقراص المؤثرة«.

وأضافت: «بلغ إجمالى المضبوطات بـ 200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بقيمة مالية بلغت تقريبًا 240 مليون جنيه، تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات».

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.





