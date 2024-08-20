نجل محتجز إسرائيلي: حكومة نتنياهو قررت التخلي عن المحتجزين

قال نجل المحتجز الإسرائيلي الذي أعيدت جثته من غزة أليكس دنتسيج لصحيفة "معاريف" العبرية، إن حكومة بنيامين نتنياهو قررت التخلي عن المحتجزين في غزة من أجل البقاء في السلطة.

وأضاف: "من المحتمل جدا أن يكون أبي قتل مع مختطفين آخرين في قصف إسرائيلي كبير"، مؤكدا أنه كان يمكن إعادة "المختطفين" أحياء لكن نتنياهو قرر التضحية بهم.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية جادي آيزنكوت، انتقادات حادة لنتنياهو.

وقال آيزنكوت النائب من حزب "معسكر الدولة" المعارض لإذاعة "103 اف ام" المحلية، إن نتنياهو "يريد عودة المحتجزين في غزة لكنه غير مستعد لاتخاذ قرارات شجاعة".

وأضاف في إشارة إلى سلسلة البيانات التي صدرت عن مكتب نتنياهو في الأيام الماضية حول اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة: "إنه (نتنياهو) يرسل قرارات عبر الرسائل النصية، لقد رأيت ذلك ولهذا السبب غادرنا (الحكومة)".

وكان حزب "معسكر الدولة" برئاسة بيني جانتس غادر الحكومة في يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار آيزنكوت إلى معارضة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وقال: "جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، ومعظم وزراء الحكومة، ووزير التعاون الاقليمي ديفيد أمسالم (المقرب من نتنياهو) وغيرهم دفعوا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل - الصفقة الشاملة، لقد أيدناها، وكان هناك معارض واحد هو نتنياهو".

ومساء الجمعة، أعلن الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار على غزة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس، وفق بيان مصري قطري أمريكي مشترك نشرته الخارجية المصرية، بختام اليوم الثاني والأخير لجولة محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، الخميس والجمعة.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.