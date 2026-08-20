 واشنطن تعتزم إرسال سفينة مستشفى عسكرية إلى ساحل بيرو لمساعدتها على مواجهة آثار ظاهرة النينو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن تعتزم إرسال سفينة مستشفى عسكرية إلى ساحل بيرو لمساعدتها على مواجهة آثار ظاهرة النينو


نشر في: الخميس 20 أغسطس 2026 - 6:10 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 6:10 ص

 أعلن السفير الأمريكي لدى بيرو بيرني نافارو الأربعاء أن الولايات المتحدة سترسل سفينة مستشفى عسكرية إلى ساحل بيرو على المحيط الهادئ العام المقبل لمساعدة بيرو على مواجهة آثار ظاهرة النينو المناخية، وذلك في إطار تعاون أوسع نطاقا مع هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

ويأتي هذا الإعلان عقب لقاء نافارو بوزير الخارجية البيروفي كارلوس إسبا في ميامي لمناقشة أوجه التعاون، وفي وقت قامت فيه الولايات المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لضحايا الزلازل في كولومبيا وفنزويلا. كما تعمل الولايات المتحدة على تكثيف عملياتها العسكرية المشتركة في المنطقة.

وأشار إسبا إلى أنه تم وضع خريطة طريق تتضمن تقديم المساعدة في شكل معدات وخبرات ورحلات جوية للتحليق فوق الأراضي، بهدف الوقاية من هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها والاستجابة لها.

ولم يتم الكشف عن حجم المساعدات الأمريكية. كما التقى إسبا قادة الأعمال الأمريكيين المهتمين بالاستثمار في مشروعات التعدين والبنية التحتية.


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