منسق الإغاثة الأممي يحذر من تهديد المسيرات الروسية للمدنيين وأعمال الإغاثة في أوكرانيا

قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، اليوم الأربعاء، إن تكثيف استخدام المسيرات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني يشكل عائقا خطيرا أمام عمليات الإغاثة في أوكرانيا.

وتحدث فليتشر إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) في مقابلة بعد زيارة إلى مدينة خيرسون جنوبي البلاد، حيث شهد كيفية تأقلم المجتمعات هناك مع الأوضاع في ظل العيش تحت تهديد مستمر من المسيرات الروسية. ووصف فليتشر زيارته إلى خيرسون، التي يقسمها نهر دنيبرو ويشكل خط مواجهة نشطا، بأنها "مروعة إلى حد كبير".

وتسيطر القوات الروسية على الضفة الشرقية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على الضفة الغربية. ومن الجهة الأخرى للمياه، تطارد المسيرات الانقضاضية ومسيرات المراقبة المدنيين والمركبات ووسائل النقل العام وتهاجمهم بصورة منتظمة.

وقال: "إن ذلك يعطينا بالفعل تصورا عن المخاطر التي تنتظرنا".

كما أن هذا التهديد يجعل وصول المنظمات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة أمرا صعبا.