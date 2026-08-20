ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر منطقة الانديز بجنوب بيرو اليوم الخميس، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار على الفور.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع في الساعة 1300 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 38 كيلومترا شمال غربي مدينة أوباهواتشو، في مقاطعة باريناكوتشاس التابعة لمنطقة أياكوتشو. وبلغ عمق الزلزال 7ر66 كيلومترا.

وشعر السكان بالزلزال في عدة مناطق جنوبي بيرو، منها إيكا وإريكيبا.

ونقلت إذاعة "آر بي بي" المحلية عن لويس فاسكيز، رئيس هيئة الدفاع المدني، قوله إنه "لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار من أي نوع".

كما قال يوني رييس، رئيس إقليم باريناكوتشاس، إنه لم ترد أيضا أي تقارير عن وقوع أضرار في عاصمة المقاطعة. وأعلنت البحرية البيروفية عدم وجود خطر من حدوث موجات مد عالية (تسونامي).

وتتعرض بيرو لزلازل متكررة، إذ تقع ضمن منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا متكررا.

وفي عام 2007، أسفر زلزال بلغت قوته 9ر7 درجة في إحد أقاليم منطقة إيكا عن مقتل نحو 600 شخص.