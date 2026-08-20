الفياض: الحشد الشعبي ليس مسؤولا عن الفصائل المسلحة في العراق

استبعد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أن يشهد العراق حالة اقتتال بين العراقيين بعد انتهاء مهلة حصر سلاح الفصائل بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقال الفياض في مقابلة مع تلفزيون الشرقية صباح اليوم الخميس: "لن تحصل مواجهات مسلحة بعد انتهاء مهلة حصر السلاح وسيكون هذا التاريخ عيدا ويوما جديدا في العراق ولا نقبل بأي سلاح ظاهر" بعد يوم الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأكد أن "الحشد الشعبي ليس مسؤولا عن الفصائل المسلحة" رغم وجود تداخل بينهما، مضيفا أن "الوضع في العراق معقد... والحشد تجربة عراقية خالصة وليس نسخة من الحرس الثوري الإيراني".

وقال إن الحشد الشعبي "لم يطلق رصاصة واحدة في الحرب الدائرة حاليا في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومقاره تعرضت للقصف نحو 100 مرة وهو قوة عسكرية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة" وإن الحشد "لا يمتلك قرار الحرب في العراق".

وتابع: "الحرب الحالية في المنطقة فرضت واقعا سيئا على العراق الذي يمر بحالة من عدم الاستقرار".

واعتبر الفياض أن "شرعية السلاح اقترنت بوجود الاحتلال الأمريكي... وعلينا أن نسهم جميعا في بناء بيئة جديدة بعد الانسحاب الأمريكي من العراق والبدء برسم معادلة القوة وفق السياقات الصحيحة".