ميسي يستعيد ذاكرة التهديف بعد وفاة والده ويقود إنتر ميامي لتعادل مثير

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التسجيل من جديد، بعدما أحرز هدفه الأول منذ وفاة والده خورخي، ليقود إنتر ميامي للتعادل مع فيلادلفيا يونيون بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما فجر الخميس ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجل ميسي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 26، ليضع حدًا لفترة غيابه عن التسجيل منذ وفاة والده في 8 أغسطس الجاري.

ورغم نجاحه في هز الشباك، لم يحتفل قائد إنتر ميامي بالهدف بصورة كبيرة، في مشهد عكس الحالة التي يمر بها اللاعب خلال الفترة الحالية.

من جانبه، أبدى جييرمو أويوس، المدير الفني لإنتر ميامي، عدم رضاه عن نتيجة المباراة، رغم نجاح فريقه في العودة وحصد نقطة أمام فيلادلفيا يونيون.

ويواصل إنتر ميامي استعداداته للمباراة المقبلة أمام تورونتو إف سي، والمقرر إقامتها السبت، حيث يأمل الفريق في استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ولم يحقق إنتر ميامي أي انتصار خلال مبارياته الأربع الأخيرة، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة تورونتو في ظل سعي الفريق لتصحيح مساره.

ورفع ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، رصيده إلى 13 هدفًا في الدوري الأمريكي هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين.

ويتأخر النجم الأرجنتيني بفارق 3 أهداف عن الكرواتي بيتر موسا، مهاجم دالاس، متصدر قائمة هدافي المسابقة.