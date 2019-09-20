نصرالله ينصح السعودية والإمارات بوقف الحرب على اليمن لحماية المنشآت النفطية

نصح الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله، كلاً من السعودية والإمارات، اليوم الجمعة، بوقف الحرب على اليمن.

وعلق على استهداف "أرامكو" من قبل الحوثيين، قائلاً "من يحمي المنشآت في السعودية والإمارات هو وقف الحرب على اليمن، والاستعانة بالأمريكي والبريطاني لن تؤدي إلا للدمار، والمحور المقابل قوي جدا،ً وما حصل في أرامكو مؤشرات على قوة المحور".

وأضاف "بدل شراء منظومات للدفاع الجوي ودفع ملايين الدولارات بلا جدوى، الأقل كلفة هو وقف الحرب على اليمن".

ورأى أنه " بحال أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة، على السعودية والعرب دفع الأموال، والمعادلة الوحيدة والطريق الوحيد الموصل للحل هو وقف الحرب الظالمة ضد اليمن وترك اليمنيين للحوار".

وأشار إلى أن "ترامب يستجدي روحاني للجلوس معه وإيران تجدد القول لهم إنها قوية".

ووصف نصرالله الإدارة الأمريكية الحالية "بالفاشلة" مشيراً إلى أنها "فشلت في إسقاط النظام في فنزويلا وفشلت في كوريا الشمالية وفي صفقة القرن وفي العراق وفشلت في إخضاع إيران واستسلامها".

واعتبر نصرالله أن "استهداف أرامكو من قبل الحوثيين كان حدثاً "مهما جداً وهز المنطقة" ومنتقداً أن يكون"النفط أغلى من الدم"بالنسبة للرأي العام الدولي.

وأعلن أن "الذين قاتلوا في اليمن مستعدون للذهاب بعيداً للدفاع عن أنفسهم".

وتابع نصرالله"من يتضامن مع السعودية هذا شأنه ونحن نطلب أيضا التضامن مع أشلاء وأطفال الشعب اليمني، ويجب أن يكون هناك توازن بين الدم والنفط".

وعن الوضع في سورية أعلن نصرالله أنه"لا يوجد أي تغيير ديمغرافي في سورية، وكل هذه شعارات كاذبة لإعطاء الصراع بعداً طائفياً ومذهبيا".