التحالف العربي يعلن تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المُسيّرة عن بعد باليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، تنفيذ القوات المشتركة للتحالف لعملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وذلك إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف، بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد.

وأوضح المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن الأهداف المدمرة شملت عدد (4) مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني ولنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.