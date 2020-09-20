يوفنتوس يفتتح مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي بمواجهة سامبدوريا

يفتتح يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، موسم 2020-2021، بمواجهة سامبدوريا في التاسعة إلا الربع من مساء اليوم على ملعب «أليانز ستاديوم»، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى للكالتشيو.

ويسعى يوفنتوس مبكرًا للتأكيد على هيمنته للقب الدوري الإيطالي، والذي فاز به الفريق في السنوات التسع الأخيرة.

ويأمل بيرلو، المدير الفني الجديد لليوفي في نقل مهاراته وخبراته التي صنعها في مركز صناعة اللعب إلى فريقه الذي يمزج بين النجوم المخضرمين أصحاب الخبرة والمواهب الشابة.

وفاجأ النادي أنصاره ومشجعيه بتعيين بيرلو بدلا من ماوريتسيو ساري لتكون التجربة الأولى لبيرلو في مقعد المدير الفني.

ولجأ أندريا أنييلي رئيس النادي وعدد من مسؤولي النادي ، مثل نجم الفريق السابق التشيكي بافل نيدفيد وكذلك فابيو باراتيشي كبير مسؤولي كرة القدم بالنادي ، إلى تغيير جذري حيث أطاح بأحد أقدم المدربين في الدوري الإيطالي ودفع مكانه بمدرب لا يحظى بأي خبرة تدريبية هو بيرلو.

وكان بيرلو وصل إلى تورينو في أواخر يوليو الماضي لتولي تدريب فريق الشباب (تحت 23 عاما) ، ولكنه وقع بعدها بتسعة أيام فقط عقدا لتدريب الفريق الأول بالنادي حتى يونيو 2022 .

وأبدى كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ، والذي سجل 31 هدفا للفريق في الموسم الماضي بالدوري الإيطالي ، وباولو ديبالا أبرز لاعبي الفريق الاحترام التام لبيرلو المدير الفني الجديد للفريق.

ويبدو أن بيرلو يستعد أيضا للاعتماد على نجمي الدفاع المخضرمين جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي زميليه السابقين في الفريق.

كما يتطلع أرثر ميلو المنتقل إلى يوفنتوس من برشلونة الإسباني مقابل 72 مليون يورو (85 مليون دولار) إلى العمل تحت قيادة بيرلو.

وأبدى بيرلو مشاعر الثقة والحماس في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، السبت، للحديث عن مباراة اليوم.

وقال بيرلو صانع الألعاب السابق الذي توج مع يوفنتوس بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي بين عامي 2011 و2015، قبل أن يواصل الفريق هيمنته ويعزز رقمه القياسي بالتتويج بلقب الدوري للموسم التاسع على التوالي :"موسم جديد سيبدأ، وسنبدأ من الصفر."

وأضاف :"لابد أن تكون لدينا الإرادة والعزيمة لتحقيق الأهداف التي حددناها لأنفسنا. نرغب في تقديم بداية جيدة. وإذا حققت باداية جيدة فإن هذا يمنحك الأفضلية."

وتابع :"أطبق أفكاري في كرة القدم التي يجب أن تكون هجومية وتعتمد على السيطرة. لا أواجه شكوك. وإنما أتمتع بالثبات لأنني أدرب فريقا من الأبطال."

ويخوض يوفنتوس مباراته الأولى في الموسم في غياب المهاجم باولو ديبالا المتوج بلقب أفضل لاعب في الموسم الماضي، كما يغيب المدافع ماتييس دي ليخت وكذلك المدافع أليكس ساندرو الذي أصيب قبل أيام.

ويتوقع أن يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 31 هدفا في الدوري خلال الموسم الماضي، ضمن التشكيل الأساسي لخط الهجوم إلى جانب الوافد الجديد ديان كولوسيفسكي، ولا يزال يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مهاجم قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في الخامس من أكتوبر المقبل.

وقال بيرلو :"نحن بانتظار التعاقد مع مهاجم، ولكن السوق فتحت مؤخرا. كل الفرق تعاني من مشكلات. نحن على ما يرام، وبانتظار التعاقد مع مهاجم، لكننا لن نتعجل."

وتردد أن يوفنتوس يوجه أنظاره إلى إدين دجيكو لاعب روما ولويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني، وذلك بعد رحيل جونزالو هيجواين عن الفريق.

وفي باقي مباريات اليوم، يلتقي بارما مع نابولي في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، فيما يواجه جنوى فريق كروتوني في الثالثة عصرًا، وأخيرًا ساسولو مع كالياري في السادسة مساءً.