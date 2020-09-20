بومبيو يعلن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان يوم السبت إن بلاده بدأت ما يسمى بعملية " العودة إلى الوضع السابق" لاعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي رفعتها سابقا ضد إيران.

وقال بومبيو: "اليوم، ترحب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقا على جمهورية إيران الإسلامية، الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب ومعاداة السامية على مستوى العالم".

وتابع أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقا أصبح ساري المفعول بداية من الساعة 8 من مساء السبت بتوقيت واشنطن (0000 بتوقيت جرينتش).

وواجهت خطط واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران معارضة هائلة من دول أخرى.

ورفض أعضاء آخرون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك حلفاء للولايات المتحدة شاركوا في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، خطوة واشنطن وتعهدوا بتجاهلها.

يشار إلى أنه بموجب الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، خفضت طهران من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وقال بومبيو في بيان السبت "يتم إعادة فرض العقوبات على إيران بموجب عملية - العودة الى الوضع السابق- اعتمادا على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231. في 20 آب/أغسطس، والذي أخطرت فيه الولايات المتحدة رئيس مجلس الأمن بعدم وفاء إيران بشكل كبير بالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة".