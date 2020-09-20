 مسؤول أمريكي: واشنطن ستعاقب 24 شخصا وكيانا متورطين ببرنامج التسلح الإيراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أمريكي: واشنطن ستعاقب 24 شخصا وكيانا متورطين ببرنامج التسلح الإيراني

النووي الإيراني - ارشيفية
النووي الإيراني - ارشيفية
واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 8:44 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 8:44 م
كشف مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات، على 24 شخصا وكيانا متورطين في برنامج إيران للتسلح.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات أوردتها قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع أمرا تنفيذيا يتيح للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على كيانات تتاجر بالأسلحة التقليدية مع إيران.

ووفق المعلومات فإن إيران قد يكون لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي بحلول نهاية العام"، و"أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون في مشروع صواريخ بعيدة المدى".

وستشكل هذه العقوبات مصدر ضغط إضافي من واشنطن على طهران، خاصة وأن الجهات التي فرضت عليها العقوبات تضم أفرادا وكيانات متورطة بالبرنامج النووي والصاروخي.

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