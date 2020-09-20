العراق والكويت وإيران بانتظار نتائج دراسة بشأن إنتاج النفط في الحقول المشتركة

صرح مسؤول بقطاع النفط العراقي اليوم السبت، بأن أطراف التفاوض في كل من العراق والكويت وإيران بشأن الحقول النفطية الحدودية المشتركة لا زالت بانتظار نتائج دراسة الاستشاري الأجنبي بشأن خطة إنتاج النفط الخام في الحقول المشتركة.

وقال باسم عبد الكريم، المدير العام لشركة نفط البصرة، في تصريح صحفي إن "أطراف التفاوض في كل من العراق والكويت وإيران بشأن الحقول النفطية الحدودية المشتركة تنتظر نتائج الدراسة التي يقدمها الاستشاري الأجنبي الذي تم انتدابه من قبل جميع الأطراف حول خطة الإنتاج للدول الثلاثة في الحقول المشتركة".

وأضاف عبد الكريم أن مستويات إنتاج النفط الخام في حقول شركة نفط البصرة تبلغ حاليا نحو 3 ملايين و 300 ألف برميل يوميا مع الالتزام بمحددات اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/وحلفائها بتخفيض إنتاج النفط الخام دون التجاوز على الحصص المقررة.

وأوضح عبد الكريم "أن شركة نفط البصرة ماضية بخطة لزيادة معدلات إنتاج النفط الخام من خلال التعاقد مع شركة الحفر العراقية لحفر 43 بئرا نفطية في حقل مجنون في البصرة".