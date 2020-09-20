أكد وليد عبد الهادي، وكيل محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، وجود النية لدى مسؤولي القلعة الحمراء في حل أزمته مع اللاعب الدولي، إلا أن الأخير يعارض ويتعنت.

وقال عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "أشكر سيد عبد الحفيظ تواصلت معه وهو تواصل بدوره مع الشناوي، ولكن الأخير مصمم على تقديم استئناف والاستمرار في القضية".

وأضاف: "الخلاف بيني وبين الشناوي، والأهلي ليس له علاقة بالموضوع، النادي يريد حل الأمر ولكن اللاعب لا يريد الحل حتى الآن".

وتابع: "تعاقد الشناوي الأول مع الأهلي جاء مقابل 15 مليون جنيه في 5 سنوات، يحق لي الحصول على 10% من المبلغ، وحصلت على حكم محكمة بأحقيتي في الحصول على مليون ونصف".

واستكمل: "بعد كأس العالم الشناوي طلب عدم استمرارنا في العمل، وطلبت منه أن ننهي الموضوع وأحصل على مستحقاتي فرفض منحها لي، ولذلك ذهبت للمحكمة وقدمت شكوى".

وواصل: "لدي النية والأهلي لكي نحل الموضوع وسيد عبد الحفيظ حاول يحل الأزمة".

واختتم: "ما وصل له محمد الشناوي أنا سبب فيه، ولا أعرف سبب تعنته تجاهي".