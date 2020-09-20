حافظ أبو سعدة: أزمة كورونا أكدت مفهوم النظرة المصرية لملف حقوق الإنسان

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حصول مصر على مقعد في عضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنجاز يحسب لوزارة الخارجية، معقبًا: «ليست مسألة شكلية أو موسمية وإنما نتحدث على أربعة سنوات».

وأضاف أبو سعدة، أثناء لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن هذا الإنجاز دليل على أن ما يقدم داخل الأمم المتحدة أكاذيب، متابعًا: «نتعامل بموضوعية وواقعية.. عندنا مشاكل وتحديات لكن عندنا جدول زمني ننجز فيه أهدافنا، وبالتالي تقدير المجتمع الدولي لنا عالي».

وذكر أن أزمة كورونا أكدت مفهوم النظرة المصرية لملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن أولوية المجتمعات الآن تخطت الحقوق المدنية والسياسية، بل امتدت لتوفير حياة اجتماعية كريمة.

وأكد أن الدولة بما تقدمه من تسهيلات، فإنها تستجيب لطلبات المواطنين ولا تتجاهل كلام الناس، في إشارة منه إلى تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء، وبرامج علاج الأمراض المختلفة، فضلًا عن حزمة الحقوق التي توفرها الحكومة للجميع.

ونجحت الدبلوماسية المصرية وفاء بسيم، في الحصول على عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021 – 2024، وذلك في الانتخابات التي تمت بنيويورك، أول أمس الخميس.

وكانت المرشحة المصرية ضمن الفائزين التسعة بالمقاعد الجديدة باللجنة، من أصل خمسة عشر مرشحًا مثلوا دولاً وأقاليم مختلفة، في ظل سباق انتخابي وتنافس شديد، تقاربت فيه الأصوات التي حصل عليها أغلب المرشحين بشكل كبير، الأمر الذي استدعى عقد جولة تصويت ثانية، فازت على إثرها المرشحة المصرية بفارق أصوات كبير.