MG 5 السيارة الاقتصادية المثالية ضمن مجموعة سيارات إم جي

طرحت شركة MG سيارتها MG 5 التي تأتي بتصميم رياضي أنيق يتسم بالانسيابية مصحوبا بأبعاد تتفوق على جميع منافسيها، وحصلت السيارة على أحدث تكنولوجيا صناعة السيارات في العالم، ويتجلى ذلك في الإمكانيات والكماليات التي تتمتع بها السيارة الجديدة.



MG 5 محرك يعطي آداء استثنائيا



MG 5 تحمل محركا قويا 1500 سي سي 4 سلندر يولد قوة قدرها 120 حصان مزود بناقل حركة CVT أوتوماتيك، وتصل السرعة القصوى للسيارة 185كم / ساعة، تعمل السيارة بوقود "بنزين 92" وتستهلك 5.7 لتر / 100 كم.



MG 5.. 5 نجوم في اختبارات الأمان



حصلت MG 5 على 5 نجوم في اختبارات الأمان N CAP C وذلك لاحتوائها على 6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS وحساسات ركن نظام فرامل Eps ونظام Esp وفرامل يد كهربائية، ما يبرز اهتمام الصانع العملاق بأمان قائد السيارة ومن معه.



MG 5 كماليات تحقق لك الرفاهية على الطريق



زودت MG 5 بباقة من الكماليات التي تضمن الرفاهية للسائق والركاب، يمكن الدخول إلى السيارة بدون مفتاح وتم تزويدها بزر إيقاف وتشغيل المحرك وحصلت السيارة على عجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وشاشة تاتش قياس 10 إنش نظام أبل كار بلاي وأندرويد وكمبيوتر رحلات، ومثبت سرعة ومقاعد مكسوة بالجلد، كرسي السائق يعمل في 6 وضعيات كهربائيا وكاميرا خلفية 360 وفتحة سقف كهربائية وإضاءة ليد وجنوط سبور مقاس 16.



MG 5 أبعاد أكبر من المنافسين



جاءت MG 5 بأبعاد أكبر من منافسيها حيث يبلغ عرض السيارة 1818 مم، كما يبلغ الطول بين قاعدتي العجلات 2680 مم، ويبغ الطول الكلي 4601 مم، ويبلغ ارتفاع السيارة 1489 مم.



MG 5 ضمان ذهبي من المنصور إم جي



يحصل عملاء MG 5 على ضمان ذهبي 6 سنوات أو 150 ألف كم أيها أقرب.