دعوة لتسليط الضوء على دعاوى نظريات المؤامرة التي تروجها حركة قانون في ألمانيا

دعا فيلكس كلاين مفوض معاداة السامية بالحكومة الاتحادية الألمانية إلى ضرورة الحد من انتشار نظريات المؤامرة التي تروجها ما تسمى حركة قانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كلاين في حديث لمجلة "شبيجل" الألمانية إن الحركة تتميز بقدرتها "على الاتصال بالعديد من الأفرع التي تروج أساطير عن مؤامرات عديدة".

وأوضح كلاين أن حركة معاداة السامية تعمل في هذا الإطار "كحلقة ربط مشؤومة بين تيارات عديدة"، ومن ثم فيتم ترويج مثل هذه الأساطير عبر خدمات التواصل بصور متعددة، وهي خدمات "من وجهة نظري تنطبق عليها نفس التعاليم كما تطبق على مواقع مثل تويتر وفيسبوك"، كما قال كلاين.

كان كل من موقع فيسبوك وتويتر حظر آلاف الحسابات لمؤيدي الحركة التي نشأت في الولايات المتحدة.

ويتمثل الادعاء الرئيسي لأتباع الحركة في أن هناك مؤامرة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل الطبقات العميقة بجهاز الإدارة الأمريكية.

كما يزعمون أيضا في كثير من الأحيان أن سياسيين بارزين في الحزب الديمقراطي الأمريكي يقبلون على العلاج بالهرمونات التي تؤخذ من دماء أطفال تم اختطافهم وتعذيبهم.

وكان كلاين قد تحدث بصوت عال كما قالت "شبيجل" بأن على هيئة حماية الدستور الألمانية أن توجه نظرها أكثر إلى الحركة داخل الأراضي الألمانية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية ردا على سؤال إن هيئة حماية الدستور "تتابع باستمرار وبيقظة التطورات الاجتماعية بصورة دائمة"