مساعد وزيرة الصحة: 642 متطوعا تقدموا لإجراء تجارب لقاح كورونا

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن عدد المتطوعين لإجراء تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 642 متطوعًا، مشيرًا إلى أن المتطوع يسير وفق جدول زمني بعد استيفاء الشروط.



وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المتطوع يحصل على الجرعة الأولى للتطعيم، ثم يظل تحت المراقبة لمدة نصف ساعة، لمراقبة أي عرض جانبي.



وأوضح أنه من الوارد حدوث أعراض جانبية عند الحصول على أي تطعيم، لافتًا إلى أن المتطوع يتوجه بعد الحصول على الجرعة الأولى إلى منزله وتتم متابعته لمدة 21 يومًا، عن طريق التواصل تليفونيًا من خلال غرفة الأزمات.



وأشار مساعد وزيرة الصحة إلى أن الفريق يتواصل مع المتطوع لمعرفة ظهور أية أعراض أو آثار جانبية خلال تلك المدة، قائلًا إن المتطوع يحصل على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 21 يومًا.



ولفت إلى إجراء زيارات للمتطوع على مدار سنة، بمعدل خمس زيارات في جدول مع فريق العمل والمتطوع؛ لقياس نسبة الأجسام المضادة التي تكونت في الجسم.



وعن إمكانية تلقي اللقاح في سيارات متنقلة، ذكر كمال، أنه من الممكن استغلال السيارات المتنقلة في الدعاية، مضيفًا: «وجود أماكن التطعيم خارج المنشأة الطبية لا يجوز، والمنطقة الطبية مخصصة لإعطاء التطعيم».