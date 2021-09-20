 مجلس النواب الليبي يقرر تشكيل لجنة للتحقيق مع حكومة الدبيبة - بوابة الشروق
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مجلس النواب الليبي يقرر تشكيل لجنة للتحقيق مع حكومة الدبيبة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 10:38 م | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 10:38 م
استأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن جلسة اليوم تم خلالها مناقشة الطلب المقدم من 45 نائباً بسحب الثقة من الحكومة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، بعد مناقشات ومداولات في الجلسة حول أداء الحكومة وكذلك الردود والإجابات التي تقدمت بها الحكومة في جلسة الاستجواب، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014.م بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب.

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