الأرشيف الأمريكي: 2021 الأعلى في حوادث العنف المسلح بأمريكا

كشفت إحصائية حديثة للأرشيف الأمريكي لحوادث الأسلحة النارية، عن أن عام 2021، يعد الأعلى في عدد حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، منذ عقود وحتى الآن.

وأشارت الإحصائية إلى أن 14 ألفا و516 شخصًا لقوا حتفهم؛ بسبب عنف السلاح في الولايات المتحدة بداية من أول يناير هذا العام وحتى 15 سبتمبر الجاري، وهو ما يزيد بنحو ألف و300 حالة، عن الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 9%.

وبينت أن حوادث إطلاق النار الجماعي آخذة في الارتفاع؛ حيث إنه منذ بداية العام وحتى 15 سبتمبر، وقع 498 حادثا لإطلاق النار الجماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أو ما معدله حالتان يوميا، وهو أعلى بنسبة 15% عن العام الماضي، الذي شهد خلال 12 شهرا وقوع 611 حادثا.