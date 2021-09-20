وزير الخارجية يلتقي بأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط

التقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء الاثنين، بأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، في إطار التقدير لدور الاتحاد في تعزيز التعاون عبر جانبي المتوسط، وذلك حسبما صرح به السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين.

وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي الآن بأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، في إطار التقدير لدور الاتحاد في تعزيز التعاون عبر جانبي المتوسط@UfMSecretariat pic.twitter.com/js1Ebz9l1g — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 20, 2021

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، صباح أمس الأحد، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة الوزير شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.