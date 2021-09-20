إصلاح خط طرد منطقة الكرور في أسوان وإعادة تدفق المياه

نجحت فرق الصيانة التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي والمقاولون العرب في أسوان، في إصلاح خط طرد الرئيسي الذي تعرض للكسر بمنطقة الكرور بمدينة أسوان.

وأكد أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، أنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث كسر في خط الطرد الذي يربط محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال بقطر 600 ملي.

وعلى الفور تحرك جميع الجهات سواء فرق الصيانة أو معدات شفط المياه من الحماية المدنية، ومعدات الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتواجد جميع المسئولين عن هذه الجهات.

وأوضح نائب المحافظ، أنه تمت إعادة تدفق مياه الشرب مرحليا للمناطق الواقعة على طريق السادات، وحي الصداقة الجديد، ثم يستكمل تشغيلها لباقي المناطق، وذلك بعد انقطاع للمياه لم يدوم أكثر من 4 ساعات.