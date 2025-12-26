الشيخ محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء باكستان لبحث تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم رؤيتهما نحو تحقيق التنمية والازدهار.

وجاء ذلك خلال لقاءهما في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى باكستان، حيث أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن الزيارة تمثل دفعًا قويًا لمسار تطور العلاقات الإماراتية-الباكستانية وتجسد الاهتمام المشترك بمواصلة تعزيزها، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية دعم جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع باكستان، خاصة في المجالات التنموية، وفي مقدمتها الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب مواصلة التشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن عضوية باكستان الحالية في مجلس الأمن الدولي تعزز من تعاونهما في الأمم المتحدة لدعم السلام في المنطقة والعالم.

ولفت إلى النهج الداعم لتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية بما يخدم مصالح الشعوب، بينما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقديره لمبادرات دولة الإمارات التنموية في بلاده، مشيدًا بدور الشيخ محمد بن زايد في دعم الاستقرار والتعاون على المستويين الإقليمي والعالمي.