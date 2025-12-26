نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر حكومي قوله، الجمعة، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طلب من تحالف دعم الشرعية في اليمن مساندة الجيش في "فرض التهدئة وحماية جهود الوساطة السعودية الإماراتية"، و"اتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت".

وأضافت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حث قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على تغليب المصلحة العامة، والامتناع عن التصعيد غير المبرر في المحافظات الشرقية لليمن.

وأفادت الوكالة بأن العليمي ترأس، الجمعة، اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني لمناقشة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء "الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي".

وذكرت "سبأ" أن "المجلس أقر عدداً من الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على كافة المستويات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والإدارية".

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء "الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

ووفقاً لـ"سبأ"، اطلع المجلس على تقارير بشأن المستجدات في المحافظات الشرقية، و"الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين" التي رافقت التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وصولاً إلى هجمات الساعات الأخيرة في وادي نحب بمحافظة حضرموت في "مخالفة صريحة" لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف "خفض التصعيد، وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها".

واعتبر المجلس، أن هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري، يعد "خرقاً صريحاً" لمرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، و"تمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة"، وفق الوكالة اليمنية.

وأكد المجلس الدعم الكامل لجهود الوساطة التي تقودها السعودية، من أجل التهدئة وخفض التصعيد، وشروع المجلس الانتقالي في تنفيذ الترتيبات اللازمة لإعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية، وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف.

وأشاد المجلس بجهود قيادة السلطتين المحلية في محافظتي حضرموت والمهرة، و"مواقفهم المشرفة في إعلاء مصلحة المحافظتين، وأمنها واستقرارها".

دعوات عربية وإسلامية لوقف التصعيد العسكري

والخميس، دعت الجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي ودول عربية وإسلامية إلى وقف التصعيد العسكري في اليمن، ودعم القيادة الشرعية حفاظاً على وحدة البلاد.

وحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كافة الأطراف اليمنية، لا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى خفض التصعيد وعدم المساس بوحدة اليمن.

كما دعا أبو الغيط، في بيان على منصة "إكس"، إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني والتمسك بوحدة البلاد في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها محافظتي حضرموت والمهرة، محذراً من أن "تلك التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني".

من جانبها، رحبت رابطة العالم الإسلامي بـ"تثمين كبير" بالبيان الصادر عن السعودية بشأن التصعيد العسكري الأحادي من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتين، "وما تضمنته مضامين البيان من جهود جليلة ودعوات صادقة، لتجنيب الشعب اليمني بمختلف فئاته ما قد ينجم عن هذا التصعيد من أضرار ومفاسد جسيمة".