 رئيس مركز المحلة الكبرى يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية - بوابة الشروق
الإثنين 20 سبتمبر 2021 6:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

رئيس مركز المحلة الكبرى يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 6:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 6:03 ص

تابع محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة أعمال اللجان التي تم تشكيلها للمرور على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش؛ للتأكد من مدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت المتابعات عن تحرير 20 محضرًا متنوعًا منها 4 محاضر عدم ارتداء كمامات و7 محاضر إشغال طريق و6 محاضر نظافة و3 محاضر بيئة، بجانب تشميع ورشتين وتعقيم وتطهير 41 مسجدًا.
كما تم رش وتطهير مستشفى دمرو العام ومستشفى سنباره ونادى شباب كفر دمرو ونادى شباب دمرو والسجل المدني والمدرسة الابتدائية بالهياتم والمعهد الأزهري بميت الليت.
وأكد رئيس المدينة أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بقرى المركز بالتزامن مع أعمال المرور و تحرير محاضر للمخالفين لقرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك