رئيس مركز المحلة الكبرى يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية

تابع محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة أعمال اللجان التي تم تشكيلها للمرور على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش؛ للتأكد من مدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت المتابعات عن تحرير 20 محضرًا متنوعًا منها 4 محاضر عدم ارتداء كمامات و7 محاضر إشغال طريق و6 محاضر نظافة و3 محاضر بيئة، بجانب تشميع ورشتين وتعقيم وتطهير 41 مسجدًا.

كما تم رش وتطهير مستشفى دمرو العام ومستشفى سنباره ونادى شباب كفر دمرو ونادى شباب دمرو والسجل المدني والمدرسة الابتدائية بالهياتم والمعهد الأزهري بميت الليت.

وأكد رئيس المدينة أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بقرى المركز بالتزامن مع أعمال المرور و تحرير محاضر للمخالفين لقرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية.