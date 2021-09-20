أحمد موسى عن خطوبة طفلي الحوامدية: الدولة بتتكلم ومحدش بيسمع

انتقد الإعلامي أحمد موسى، واقعة خطوبة طفلين بمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، في واقعة أثارت كثيرًا من الجدل.

وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد: "الأسرة خافت على الطفلين يسيبوا بعض.. هما بيحبوا بعض، فقالوا نلحق نحجزهم ونعملهم حاجة صغيرة".

وأضاف موسى، أن عمري الطفل والطفلة 12 و11 سنة، وتابع: "الدولة بتتكلم ومحدش بيسمع.. الناس بتعمل اللي في دماغهم".

وشدد موسى على أهمية التحلي بالوعي منعًا لمثل هذه الممارسات، منتقدًا المبرر الذي ساقته الأسرة وهو مجرد حجز الطفلين لبعضهما تمهيدًا للزواج فيما بعد.

وأكمل: "الوعي، الوعي، الوعي.. لسه عندنا ناس محتاجة كتير، الأسر عليها مسؤولية كبيرة للغاية".