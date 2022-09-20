 خروج عربتي قطار ركاب بخط القاهرة- الإسكندرية عن القضبان بدمنهور - بوابة الشروق
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خروج عربتي قطار ركاب بخط القاهرة- الإسكندرية عن القضبان بدمنهور

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 10:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 10:00 ص
شهدت محافظة البحيرة، خروج عربتي قطار ركاب بخط (القاهرة- الإسكندرية)، عن القضبان، أثناء دخول القطار محطة دمنهور.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، تلفت بلاغًا من شرطة السكة الحديد يفيد بخروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولى من القطار القادم من مطروح عن قضبان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور.

وانتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين خروج عربتي من القطار عن قضبان شريط السكة الحديد، دون حدوث إصابات وأسفر ذلك عن توقف حركة القطارات بالوجه البحري، وتجري حاليًا أعمال إعادة حركة القطارات مرة أخرى.

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