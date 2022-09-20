نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق طراد النيل بمركز أوسيم

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، طريق طراد النيل بنطاق مركز أوسيم، تمهيدا لبدء أعمال تطوير ورصف الطريق بداية من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2.5 كيلومتر؛ وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

ووجه نائب المحافظ، بتذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق َمع شركات المرافق، وذلك لبدء أعمال تطوير ورصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة وتسهيل حركة المرور على الطريق.