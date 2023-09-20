بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين بدوري الأبطال

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مواجهة يونيون برلين الألماني مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره يونيون برلين على ملعب سانتياجو برنابيو، في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – روديجر – ألابا – ناتشو

خط الوسط: تشواميني – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا – جود بيلينجهام

الهجوم: خوسيلو – رودريجو.