 بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين بدوري الأبطال - بوابة الشروق
الأربعاء 20 سبتمبر 2023 6:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين بدوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 6:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 6:09 م

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مواجهة يونيون برلين الألماني مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره يونيون برلين على ملعب سانتياجو برنابيو، في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – روديجر – ألابا – ناتشو

خط الوسط: تشواميني – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا – جود بيلينجهام

الهجوم: خوسيلو – رودريجو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك