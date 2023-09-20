صحيفة إيطالية: وزارة المالية تدرس بيع حصة في بنك مونتي دي باشي دي سيينا

تدرس وزارة المالية الإيطالية، بيع حصة مبدئية بقيمة 15% في بنك مونتي دي باشي دي سيينا، بحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلا سيرا".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن وزارة الخزانة الإيطالية تمتلك حصة بنسبة 64% في البنك.

وكانت مصادر مطلعة، ذكرت الشهر الماضي، أن الحكومة الائتلافية في إيطاليا برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تدرس بيع حصص أقلية في عدد محدد من الشركات المملوكة للدولة بهدف تعزيز المالية العامة.

وقالت مصادر، إن المسئولين يعولون على العائد النقدي المتوقع من بيع حصة الحكومة في بنك مونتي دي باشي دي سينا "بي.إم.بي.إس" العام المقبل.