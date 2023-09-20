قوات حفظ السلام الروسية تجلي أكثر من 2000 مدني من ناجورني كاراباخ

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات حفظ السلام الروسية أجلت أكثر من 2000 مدني من ناجورني كاراباخ وهي منطقة انفصالية تسيطر عليها عرقية الأرمن، بعدما بدأت أذربيجان عمليتها "لمكافحة الإرهاب"، يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس السابق لحكومة المنطقة الانفصالية روبن فاردانيان، القول إن ما يقرب من 100 شخص قتلوا وأصيب مئات آخرون في المنطقة الانفصالية، بعدما بدأت أذربيجان ما وصفها بأنها "حرب كبيرة".

وقال فاردانيان: "هذه حرب كبيرة، أذربيجان بدأت عملية كاملة، هذه في الأساس عملية تطهير عرقي، بالفعل أصيب المئات وقُتل ما يقرب من 100 شخص.. الجميع يغض الطرف عن هذا، روسيا صامتة وكذلك الغرب".

وترفض أذربيجان الاتهامات، بأنها تهدف إلى تنفيذ عملية تطهير عرقي في ناجورني كاراباخ، وتقول إنها ستحمي حقوق المدنيين المنتمين لعرقية الأرمن في المنطقة بموجب دستورها.

وبالرغم من ذلك، تقول إنها تعتزم إزالة الهياكل السياسية والعسكرية في المنطقة الانفصالية.