تعيين بروبييرش مديرا فنيا لمنتخب بولندا خلفا لـ سانتوس

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم الأربعاء تعيين مدرب منتخب ما دون 21 عاما السابق ميخال بروبييرش مدربا جديدا للمنتخب الأول، بدلا من البرتغالي فيرناندو سانتوس المقال من مهامه الفنية على خلفية تردي النتائج.

وتأتي خطوة الاستعانة بلاعب الوسط الدفاعي السابق البالغ 50 عاما بعد أسبوع من إقالة سانتوش، وذلك بعد 8 أشهر فقط من توليه تدريب المنتخب البولندي الذي يكافح للتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا.

وقال رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليشا عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "أصبح ميخال بروبييرش مدربا للمنتخب البولندي. كان هذا أفضل خيار ممكن. أتمنى له حظا سعيدا".

وتعرض سانتوس لانتقادات لاذعة من قبل وسائل الإعلام والجماهير المحلية لعدم تمكنه من غرس الروح القتالية في المنتخب البولندي الذي يعاني من أزمة عميقة، وقد قاد رفاق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في 6 لقاءات فقط، بما في ذلك الفوز على ألمانيا 1-0 وديا.

ولم تكن نتائج المنتخب البولندي بقيادة المدرب البرتغالي في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 على قدر الآمال، إذ فاز في مباراتين فقط وتعرض لـ3 هزائم آخرها أمام ألبانيا 0-2 في وقت سابق هذا الشهر، ليحتل المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، مع ضمان تأهل أول فريقين فقط إلى النهائيات.

وتولى بروبييرش تدريب مجموعة من الأندية المحلية، إضافة إلى نادي أريس ثيسالونيكي اليوناني.