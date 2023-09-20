وزير الدفاع السعودي يؤكد للحوثيين حرص الرياض على التوصل لحل سياسي في اليمن

جدد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه في العاصمة الرياض مع وفد جماعة الحوثي، حرص المملكة على التوصل لحل سياسي في اليمن.

وأعلن الأمير خالد بن سلمان أنه التقى وفد صنعاء الذي زار الرياض مؤخراً لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن، بحسب بيان رسمي.

وكتب الأمير خالد بن سلمان على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الأربعاء: "أكدت خلال لقائي بالوفد (الحوثي) وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".

وغرد أيضا: "تتطلَّع أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بيانا رحبت فيه بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.