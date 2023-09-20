إنريكي: مبابي أفضل لاعب في العالم حاليا

أشاد لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان، بمهاجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي، واصفًا إياه باللاعب الأفضل في العالم بالوقت الحالي، وذلك بعد البداية القوية للاعب هذا الموسم.

وحقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مهما على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة (2-0)، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات المجموعة السادسة التي تضم نيوكاسل الإنجليزي وميلان الإيطالي.

ونقل موقع «onefootball»، الإنجليزي، تصريحات لمدرب سان جيرمان تغزل فيها في لاعبه الفرنسي الدولي قائلا: «حتى يومنا هذا، مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم»، مؤكدا أن أكثر ما أدهشه باللاعب إنسانيته والابتسامة التي لا تفارق وجهه جنبا إلى جنب مع مستواه الفني والبدني.

وتابع إنريكي قائلًا: «إنه لمن دواعي سروري أن يكون لدينا قائد بهذا المستوى في باريس سان جيرمان، إنه شيء إيجابي جدًا، دائمًا ما يكون رأسه مرفوعًا، إنه أمر مهم للغاية بالنسبة للفريق».

وسجل مبابي الهدف الأول لباريس جيرمان في مرمى دورتموند الألماني، وهو الهدف الثامن له مع النادي الباريسي منذ بداية الموسم الحالي، عقب قرار عودته لصفوف الفريق مرة أخرى عقب الأزمة التي نشبت بينه وبين إدارة النادي الباريسي بسبب امتناعه عن تمديد تعاقده لموسم إضافي.

ويتصدر صاحب الـ24 عاما صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف بعد مضي 4 جولات فقط على انطلاق المسابقة التي يدافع سان جيرمان عن لقبها.

وانتهت المباراة الأخرى في المجموعة السادسة التي تصنَّف بأنها الأقوى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالتعادل السلبي بين ميلان الإيطالي وضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وهو ما منح باريس سان جيرمان صدارة المجموعة.