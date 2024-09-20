حركة أمريكية مؤيدة للفلسطينيين تعلن عدم تأييد كامالا هاريس في الانتخابات وترفض ترامب

أعلنت مجموعة أمريكية وطنية مؤيدة للفلسطينيين، وهي حركة "غير ملتزم" الوطنية، في بيان يوم الخميس أنها لن تدعم نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات، وستدعو في نفس الوقت إلى التصويت ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المجموعة إنه "في ختام اعتصامنا التاريخي في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، طلب قادة حركة "غير ملتزم" الوطنية من نائبة الرئيس هاريس الرد بحلول 15 سبتمبر على الطلبات لعقد اجتماع مع عائلات فلسطينية أمريكية في ميشيجان فقدت أحباءها بسبب القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة في غزة، ومناقشة مطالبنا بوقف تسليح الحكومة الإسرائيلية وتأمين وقف دائم لإطلاق النار". وأضافت أن حملة هاريس فشلت في تلبية هذه الطلبات.

وأضافت المجموعة أيضا أن "عدم استعداد نائبة الرئيس للتغيير في سياسة الأسلحة غير المشروطة أو حتى إصدار بيان حملة واضح لدعم الحفاظ على القوانين الإنسانية الحالية في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي جعل من المستحيل علينا دعمها".

وفي حين أن الحركة لن تدعم هاريس فإنها في الوقت ذاته "تعارض رئاسة دونالد ترامب، التي تشمل خططا لتسريع القتل في غزة بينما تعزز قمع التنظيمات المناهضة للحرب".

وبالإضافة إلى ذلك، قالت المجموعة إنها "لا توصي بالتصويت لأي حزب ثالث في الانتخابات الرئاسية، خاصة أن أصوات الجهات الثالثة في الولايات المتأرجحة الرئيسية قد تساعد بشكل غير مقصود في إيصال ترامب إلى الرئاسة بالنظر إلى نظام المجمع الانتخابي في بلدنا".

وتهدف المجموعة بشكل رئيسي إلى الضغط على الحكومة الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.