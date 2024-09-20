تعليق أمريكي وتفاصيل جديد حول اغتيال إسرائيل لقائد قوة الرضوان في بيروت

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه ليس لديه علم بما إذا كانت إسرائيل قد أخطرت الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات في بيروت، اليوم الجمعة، مطالباً الأمريكيين بشدة بتجنب السفر إلى لبنان أو مغادرته إذا كانوا هناك بالفعل.

وأضاف كيربي، في حديثه للصحفيين، أنه لا يستطيع التعليق على أحدث موجة من الضربات، لكنه أكد مجدداً أن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى إلى تجنب التصعيد في المنطقة، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، إلى 9 أشخاص.

وصرح مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة "رويترز"، إن القيادي البارز في جماعة "حزب الله" اللبنانية، إبراهيم عقيل، سقط في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال أحد المصدرين إن عقيل لقي حتفه إلى جانب أعضاء من وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" أثناء عقدهم اجتماعاً.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر لبنانية أن عقيل المعروف باسم "الحاج تحسين" خرج صباح اليوم من المستشفى بعد أن كان قد أصيب في تفجيرات أجهزة البيجر، ليقتل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

كما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية بوجود أنباء عن مقتل محمد رضا نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بالغارة الإسرائيلية على بيروت.