تنقل قناة MBC مصر2، في السابعة مساء غدا السبت على الهواء من ستاد القاهرة مُباراة الإياب بين نادي الأهلي ونادي جورماهينا الكيني، ضمن الأدوار الأولي لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

يسبق المُباراة ستديو تحليلي بداية من الساعة الخامسة عصراً يضم نُخبة من الخُبراء والمُتخصصين، ويعقبها نقل مُباشر وحي لوقائع تسليم درع الدوري والاحتفال بفوز الأهلي بالدوري المصري لهذا العام، ويُقدم إبراهيم فايق من خلال برنامجه "الكورة مع فايق" في تمام الحادية عشر مساءً مُتابعة لفعاليات اليوم الرياضي وتغطية لأبرز الأحداث والكواليس.