ندوة لتكريم دياموند أبو عبود وماستر كلاس ساندر نشات بمهرجان الغردقة السينمائي اليوم

تشهد فعاليات اليوم الأول من ثاني دورات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، التي تنطلق اليوم عددا من الفعاليات، وتبدأ في الساعة 11 صباحا بندوة الفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود في قاعة الندوات، ويليها في

الساعة 12 ظهرا عرض فيلم آخر شتا، ويليه ماستر كلاس للمخرجة ساندرا نشأت، في بنفس القاعة.

وفي الساعة الـ5 مساء تقام ندوة تحارب ورؤى لرحلة إبداعية، للمخرج هاني لاشين والمخرج أمير رمسيس، بينما وبعرض في الساعة 10 مساء فيلم Scholership على شاشة مارينا اليخوت.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة، ومسابقة لأفلام الطلبة.



كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.