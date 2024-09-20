يستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نجح الزمالك في حسم موقعة الذهاب في كينيا لصالحه بهدف سجله عبد الله السعيد.

ويطمح الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأكيد تأهله إلى دور المجموعات للبطولة التي يجمل الفارس الأبيض لقبها، وحرص جوميز على تجهيز اللاعبين وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي في كينيا.

وطالب جوزيه جوميز اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم، وطالبهم بالتسجيل مبكراً لإرباك حسابات الفريق الكيني وزيادة صعوبة المهمة أمام الفريق المنافس.

على الجانب الآخر يتطلع فريق الشرطة الكيني بقيادة مدربه أنتوني مودو لتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور التالي، بعد الخسارة في الذهاب بهدف دون ر.

وعمل مودو على تجهيز لاعبيه للقاء وحذر من صعوبة المباراة وطالب بفرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب الفريق الأبيض واستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الزمالك للقميص الأزرق الفاتح "اللبني" والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.

بينما يرتدي فريق الشرطة الكيني زيه باللون الأصفر الكامل "القميص الأصفر والشورت الأصفر"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون البرتقالي.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني

وتقام مباراة الزمالك والشرطة الكينى، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بدون حضور الجمهور، نظراً للعقوبة الموقعة على النادى الأبيض بسبب أحداث نهائي الكونفيدرالية 2024، التي حصد الفارس الأبيض لقبها للمرة الثانية فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك والشرطة الكيني بالكونفدرالية عبر قناة أون تايم سبورتس.